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أخبار محلية > بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل: الملك سلمان قدوتي وهذه وصيتي لجيل الشباب
03/12/2019   1:28 م

بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل: الملك سلمان قدوتي وهذه وصيتي لجيل الشباب

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وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وصية لجيل الشباب، وذلك خلال لقائه أمس ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”.

ووجه مقدم البرنامج عبدالله المديفر سؤالاً لأمير مكة عن الوصية التي سيقدمها لأبناء جيله من الشباب لو طُلب منه ذلك، فرد عليه الأمير: “احفظ الله يحفظك”.

واعتبر الأمير الفيصل أن قدوته هو الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن الملك عبدالعزيز والملك فيصل والأمير سعود بن جلوي من أكثر مَن تأثر بهم وساهموا في تكوين شخصيته منذ الصغر. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل: الملك سلمان قدوتي وهذه وصيتي لجيل الشباب

أخبار محلية
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