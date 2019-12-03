بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل: الملك سلمان قدوتي وهذه وصيتي لجيل الشباب

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وصية لجيل الشباب، وذلك خلال لقائه أمس ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”.
ووجه مقدم البرنامج عبدالله المديفر سؤالاً لأمير مكة عن الوصية التي سيقدمها لأبناء جيله من الشباب لو طُلب منه ذلك، فرد عليه الأمير: “احفظ الله يحفظك”.
واعتبر الأمير الفيصل أن قدوته هو الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن الملك عبدالعزيز والملك فيصل والأمير سعود بن جلوي من أكثر مَن تأثر بهم وساهموا في تكوين شخصيته منذ الصغر. وفق “أخبار 24”.
#فيديو
المديفر يسأل الأمير #خالد_الفيصل:
لو طلب جيلي من سموك وصية يحفظها عنك.. بماذا ستوصيه؟#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/MCSDguQLNX
— في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019
#فيديو
الأمير #خالد_الفيصل يتحدث عن الأمير سعود بن جلوي، وعن الملك سلمان يقول: هو قدوتي.. #خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/4kUWZtu3Dl
— في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019