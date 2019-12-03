مواطن يتهم قائدة مدرسة باحتجاز ابنته 3 أيام داخل مكتبها لهذا السبب

اتهم مواطن قائدة مدرسة متوسطة للبنات في محافظة هروب بمنطقة جازان باحتجاز ابنته طيلة 3 أيام دراسية متتالية داخل مكتبها وحرمانها من الدراسة؛ بسبب خلاف بين بعض المعلمات بالمدرسة.
وقال ولي أمر الطالبة علي هروبي إن ابنته التي تدرس بالصف الثاني المتوسط خضعت للتحقيق واحتجزت وحُرمت من الدراسة من قِبل قائدة المدرسة، رغم أنها من المتفوقات دراسياً.
وأضاف وفقاً لـ”الوطن”، أن ابنته أُصيبت بانهيار عصبي ونفسي، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى إلى منصة الوزارة التي تجاوبت معه، وأبلغت مكتب تعليم هروب بالواقعة، لكن المكتب رفض مباشرتها لانتظار توجيه حيال الشكوى المقدمة.
من جانبه، نفى المتحدث الرسمي لتعليم محافظة صبيا إبراهيم الحازمي وصول أي شكوى من ولي أمر الطالبة أو مكتب تعليم هروب أو وزارة التعليم.