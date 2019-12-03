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أخبار الخرج > شركة وهج الطريق للنقل تقدم خدماتها داخل وخارج #الخرج وخدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة
03/12/2019   1:26 م

شركة وهج الطريق للنقل تقدم خدماتها داخل وخارج #الخرج وخدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة

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تستمر شركة وهج الطريق للنقل في تقديم خدماتها داخل وخارج محافظة الخرج ومن الخرج وإلى الافلاج والقرى التابعة لها والحريق والربوة والرين وكلية الحوطة وكلية الافلاج ومن الرياض الى رماح وشقراء وتقديم الخدمات لاي مجموعات معلمات ونقل موظفين المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتم توقيع عقود طويلة الأجل وتعاقدات مع الجهات الحكومية والشركات .

ويحتوي اسطول وهج الطريق على فانات وباصات 30 راكبا وسيارات مجهزة للمعاقين ، وفي المجال الخيري فشركة وهج الطريق متعاقدة مع المركز الخيري للقران الكريم وعلومه .

للتواصل والاستفسار :

0555332929

0115441144

شركة وهج الطريق للنقل تقدم خدماتها داخل وخارج #الخرج وخدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة

أخبار الخرج
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