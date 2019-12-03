أعلنت الجمارك السعودية توقيعها عقد ترسية تصميم مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن مع إحدى الشركات الوطنية، والذي من المقرر إنشاؤه خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الجمارك إن المشروع سيقع على مساحة إجمالية تقارب 600 ألف متر مربع، وسيأتي التصميم الجديد مواكباً للزيادة المتواصلة لحركة العابرين عبر المنفذ، كما سيمثل داعماً مهماً لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين عبر توفير جميع السبل.
وأوضحت أن التصميم ستتوافر فيه جميع متطلبات التصميم النموذجي للمنافذ البرية الذي أقرته الجمارك، وفقاً لأفضل وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، ما سيحقق ما تسعى إليه الجمارك السعودية نحو إيجاد منافذ جمركية تليق بسمعة ومكانة المملكة وتعزز من اقتصادها، وتدعم رؤيتها في تحويل المملكة لتصبح منصة لوجستية عالمية.
وأضافت أن منفذ الشحن الجديد سيحقق أهداف إحدى أهم مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والمتمثلة في مبادرة “تسهيل انسيابية الحركة في المنافذ”، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً متواصلاً لتحسين البنية التحتية بالمنافذ الجمركية، من خلال إنشاء وتطوير المنافذ البرية.
وفق “أخبار 24”.