بالفيديو.. متحدث “التجارة” يكشف أبرز المخالفات المرصودة على المتاجر الإلكترونية

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، عن أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة على المتاجر الإلكترونية.
وأوضح في لقاء له مع قناة “العربية”، أن أبرز المخالفات المرصودة هي عدم صحة الإعلان، والتأخر في تسليم المنتج، والتأخر في إرجاع المبلغ المتبقي إلى البطاقات الائتمانية، واختلاف السلعة المطلوبة عن التي تصل للمستهلك.
وعن سبب تعليق عضوية المتاجر عبر منصة “معروف”، أشار الحسين إلى أن المنصة تضم 40 ألف متجر إلكتروني في المملكة وتعزز الموثوقية بين التاجر والمستهلك وتحفز المتاجر لتطوير أعمالها وتقدم خدمة التسويق والتقييم لها، وعند رصد مخالفة على أي متجر ولا يتم معالجتها تعلق عضويته.
وأضاف أن أكثر ما ينقص السوق الإلكتروني هو الموثوقية بين التاجر والمستهلك، محذراً من الشراء من المتاجر الإلكترونية الموجودة عبر مواقع التواصل إذا كانت مجهولة المصدر، والشراء فقط والتعامل مع المتاجر التي لها سجل تجاري أو مسجلة في منصة معروف. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن المنصة ستطلق قريباً مجموعة من المميزات؛ منها معالجة أي مخالفة بشكل مباشر، وسياسة الاستبدال والإرجاع، ووجود البيانات الأساسية لكل متجر حتى يعرف المستهلك مَن يتعامل معه بشكل واضح.
#نشرة_الرابعة | 36 ألف بلاغ ضد متاجر إلكترونية في السعودية pic.twitter.com/JZXGFw3FVp
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 2, 2019