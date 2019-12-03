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اخبار رياضية > للمرة السادسة في تاريخه.. ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019
03/12/2019   8:24 ص

للمرة السادسة في تاريخه.. ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

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فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية للعام 2019 للمرة السادسة في تاريخه.

وتُوّج ميسي بالجائزة بعد أسابيع فقط من فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأقيم حفل إعلان الفائزين بالجائزة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور العديد من الشخصيات البارزة في عالم الساحرة المستديرة. وفق “أخبار 24”.

ونافس ميسي على الجائزة غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.

للمرة السادسة في تاريخه.. ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

اخبار رياضية
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