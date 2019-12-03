نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بيان من المملكة حول نظر منظمة الطيران المدني الفصل في قضية الخلاف مع قطر
03/12/2019   8:22 ص

بيان من المملكة حول نظر منظمة الطيران المدني الفصل في قضية الخلاف مع قطر

+ = -
1470

أصدرت سفارة المملكة في لاهاي بياناَ أوضحت فيه أن محكمة العدل الدولية بدأت جلسات الاستماع الخاصة بالاستئناف المشترك المقدم من (المملكة والإمارات والبحرين ومصر) على قرار مجلس منظمة الطيران المدني القاضي باختصاص المجلس بالنظر في الخلاف القائم بين الدول الأربع المقاطعة لقطر من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.

وأوضحت أن المملكة أكدت على موقفها الثابت وحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني من كافة أنواع التهديد، وأن الخلاف القائم مع دولة قطر لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس منظمة الطيران المدني، كونه خلافا ذا طبيعة سياسية وأمنية ولا يتعلق بأمور فنية تخضع لاختصاص المنظمة. وفق “أخبار 24”.

كما أشارت إلى أن الدولة الأربع قدمت لمحكمة العدل الدولية الدفوع القانونية التي تدعم حججها، وتؤكد على سلامة موقفها القانوني، وأنها على ثقة تامة بأن قضاة المحكمة الأفاضل سينظرون في الاستئناف المقدم من الدول الأربع بناء على موضوعية وطبيعة الخلاف والحجج الداعمة لذلك، وأنهم سيتخذون القرار الصائب.

بيان من المملكة حول نظر منظمة الطيران المدني الفصل في قضية الخلاف مع قطر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885076472.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.