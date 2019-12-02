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أخبار الخرج > شاهد.. #شباب_الشعلة يختتم تحضيراته الميدانية لمواجهة “السد” غداً الثلاثاء
02/12/2019   10:05 م

شاهد.. #شباب_الشعلة يختتم تحضيراته الميدانية لمواجهة “السد” غداً الثلاثاء

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2016

اختتم فريق كرة القدم لدرجة الشباب بنادي #الشعلة تحضيراته الميدانية تأهبًا لمواجهة #السد عصر غدٍ الثلاثاء .

شاهد.. #شباب_الشعلة يختتم تحضيراته الميدانية لمواجهة “السد” غداً الثلاثاء

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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