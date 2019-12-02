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أخبار الخرج > بالصور.. #الشعلة يواصل تدريباته الاعتيادية استعدادًا لمواجهة “الشباب” الأربعاء
02/12/2019   10:02 م

بالصور.. #الشعلة يواصل تدريباته الاعتيادية استعدادًا لمواجهة “الشباب” الأربعاء

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي #الشعلة تدريباته الاعتيادية استعدادًا لمواجهة #الشباب مساء الأربعاء ضمن دور ” 32 ” من كأس خادم الحرمين الشريفين .

بالصور.. #الشعلة يواصل تدريباته الاعتيادية استعدادًا لمواجهة “الشباب” الأربعاء

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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