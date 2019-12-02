“القرشي” يشعل تويتر بتغريدة عن الهلال والنصر

أثار الإعلامي الرياضي سامي القرشي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة عن الهلال والنصر .
وكتب “القرشي” عبر صفحته الرسمية تويتر: حقيقة 1.. لن يحصد أي نادي على أي بطولة ومسؤولية يشكرون الهيئة على أي شيء ولا شيء حتى أنهم يشكرونها على السماح لهم بإستخدام المصلى في النادي .
وتابع: حقيقة 2.. سيظل الهلال والنصر يتقاسمان البطولات لأنهما لا يتوقفان عن الضغط طلبا للحقوق نعم هما يشكران الهيئة ولكن على التهاني بعد تحقيق البطولات وغيرهما يشكرونها على المشاركة وشحنات (الحمر) .
واختتم حديثه قائلاً: الحمر بضم الحاء وفتح الميم.. أكلة حجازية للفاضي إللي ما يسوي شيء وفاته كل شيء مساء الحمر . وفق “المرصد”.