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اخبار رياضية > “القرشي” يشعل تويتر بتغريدة عن الهلال والنصر
02/12/2019   9:59 م

“القرشي” يشعل تويتر بتغريدة عن الهلال والنصر

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أثار الإعلامي الرياضي سامي القرشي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة عن الهلال والنصر .

وكتب “القرشي” عبر صفحته الرسمية تويتر: حقيقة 1.. لن يحصد أي نادي على أي بطولة ومسؤولية يشكرون الهيئة على أي شيء ولا شيء حتى أنهم يشكرونها على السماح لهم بإستخدام المصلى في النادي .

وتابع: حقيقة 2.. سيظل الهلال والنصر يتقاسمان البطولات لأنهما لا يتوقفان عن الضغط طلبا للحقوق نعم هما يشكران الهيئة ولكن على التهاني بعد تحقيق البطولات وغيرهما يشكرونها على المشاركة وشحنات (الحمر) .

واختتم حديثه قائلاً: الحمر بضم الحاء وفتح الميم.. أكلة حجازية للفاضي إللي ما يسوي شيء وفاته كل شيء مساء الحمر . وفق “المرصد”.

“القرشي” يشعل تويتر بتغريدة عن الهلال والنصر

اخبار رياضية
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