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أخبار محلية > “الجمارك” تبدأ تحصيل الضريبة الانتقائية على واردات “المشروبات المحلاة”.. وهذه المشروبات المعفاة
02/12/2019   9:57 م

“الجمارك” تبدأ تحصيل الضريبة الانتقائية على واردات “المشروبات المحلاة”.. وهذه المشروبات المعفاة

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بدأت الجمارك السعودية أمس، تطبيق الضريبة الانتقائية على واردات المشروبات المحلاة، وذلك تنفيذًا لبنود الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تطبقها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأوضحت أن المشروبات المُحلّاة التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل تشمل أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب، سواءً كان جاهزًا للشرب أو مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستحضرات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب، في حين أنه لن يتم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة المُضاف إليها الحليب وبدائله بنسبة 75% وأكثر .وفق “أخبار 24”.

وتشمل هذه السلع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يُماثلها، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة الإلكترونية وما يُماثلها، والتبغ ومشتقاته.

“الجمارك” تبدأ تحصيل الضريبة الانتقائية على واردات “المشروبات المحلاة”.. وهذه المشروبات المعفاة

أخبار محلية
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