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أخبار محلية > مواطن ينشر صورة شيك رسمي صادر لصالحه بقيمة هللة واحدة فقط .. ومغردون يتساءلون عن مقابل قيمته
02/12/2019   9:56 م

مواطن ينشر صورة شيك رسمي صادر لصالحه بقيمة هللة واحدة فقط .. ومغردون يتساءلون عن مقابل قيمته

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نشر مواطن صورة شيك صادر من وزارة المالية لصالحه قبل 11 عاماً، واللافت في الأمر أن قيمة المبلغ في الشيك هللة واحدة فقط.

وكتب المهندس الاستشاري أحمد العبدالكريم معلقاً على صورة الشيك التي نشرها: “صدر لنا هذا الشيك منذ اكثر من احدى عشر عاماً واحتفظ به ذكرى حتى يأتي اليوم الذي يكون له قيمة تسوى”.

ولاقت تغريدة العبدالكريم تعليقات عدة، اتسم بعضها بالطرافة، ومنها: “لا تصرفه كله حاول تدخر جزء من المبلغ، الشيك يكلف أضعاف المبلغ المدون به، يستحق أن يوضع في برواز”. وفق “أخبار 24”.

فيما تساءل آخرون عن العمل التي قامت به شركته لتدفع له الوزارة هذا المبلغ فقط.

مواطن ينشر صورة شيك رسمي صادر لصالحه بقيمة هللة واحدة فقط .. ومغردون يتساءلون عن مقابل قيمته

أخبار محلية
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