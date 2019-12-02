وزير التعليم: قريباً.. الانتهاء من مشروع ضخم لتحويل الثانويات إلى أكاديميات ومسارات متعددة

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن قرب الانتهاء من مشروع وزاري ضخم، يعنى بتحويل الثانويات إلى أكاديميات ومسارات متعددة، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للتنمية الوطنية والتغيرات الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الإثنين في تدشين اللقاء الثالث مع مديري التعليم لمناقشة نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية على مستوى إدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس.
ودعا آل الشيخ المعلمين والمعلمات وقادة المدارس لتأسيس ميثاق يعنى بتحسين نواتج التعلم، يتضمن مستهدفات وضوابط محددة، وترجمته فعلياً داخل الصف الدراسي، بما يسهم في تطوير أداء المعلمين، وتحسين النواتج التعليمية للطلاب.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الوزارة تطمح لتأسيس ميثاق نواتج التعلم بمستهدفات سنوية محددة بين معلمي المدرسة وقائدها، وميثاق آخر بين كل قادة المدارس والمشرفين ومدير مكتب التعليم، وثالث بين مديري المكاتب ومديري إدارات التعليم، وبين مديري التعليم والمساعدين ووكيل التعليم ونائب الوزير.