وزير الإعلام: سيكون هناك قنوات وإذاعات جديدة على المستوى المحلي لكل منطقة

أدلى وزير الإعلام تركي الشبانة، اليوم الإثنين، بتصريحات من شأنها تطوير المنظومة الإعلامية بالمملكة، وعلى رأسها إقامة مشروع “المدينة الإعلامية” خلال الأسابيع القادمة.
وأكّد الشبانة خلال مشاركته بجلسة “الإعلام السعودي والمرحلة الجديدة” التي ينظمها منتدى الإعلام السعودي، بأنه سوف يتم إطلاق عدد من القنوات والإذاعات جديدة على المستوى المحلي لكل منطقة.
كما لفت إلى أن “هناك بعض المناطق بالمملكة قد تنافس بعض الدول العربية من حيث عدد السكان والمساحة والاقتصاد، لذا نحن بحاجة لمشاريع إعلامية محلية لتغطية تلك المناطق”.وفق “أخبار 24”.
وأوضح الشبانة أن تلك المشاريع تتضمّن قناة تليفزيونية ومحطة إذاعية لكل منطقة، وربما لكل مدينة، وذلك لنقل الفعاليات والأحداث والأخبار المتعلقة بها، وذلك لتعزيز توجّه الإعلام المحلي الذي تنتهجه الوزارة.
معالي #وزير_الإعلام تركي الشبانة: المملكة العربية السعودية شبه قارة.. وسيكون هناك قنوات وإذاعات جديدة على المستوى المحلي لكل منطقة.#منتدى_الإعلام_السعودي@TurkiAlshabanah pic.twitter.com/oAADYO5bbe
— فعاليات (@Faaliat) ٢ ديسمبر ٢٠١٩
معالي #وزير_الإعلام تركي الشبانة: خلال الأسابيع القادمة ستسمعون أخبار جيدة جداً عن مشروع “المدينة الإعلامية”.. والنجاح الحقيقي في الإعلام يبدأ على المستوى المحلي.#منتدى_الإعلام_السعودي@TurkiAlshabanah pic.twitter.com/gZAJ1MJAql
— فعاليات (@Faaliat) ٢ ديسمبر ٢٠١٩