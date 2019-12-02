بالفيديو.. مطار الرياض يستقبل الإماراتيين بالورود بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي

استقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض الإماراتيين القادمين إلى الرياض بحفاوة بالغة، بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الذي يوافق الثاني من ديسمبر.
ونشر المطار مقطع فيديو أظهر استقبال العاملين في المطار للإماراتيين الواصلين بالورود والعبارات الترحيبية.
وكتب الحساب الرسمي للمطار عبر حسابه في “تويتر”: “السعودي أخو الإماراتي.. استقبلنا في مطار الملك خالد الدولي أخواننا من الإمارات الشقيقة، حياكم الله ودامت الإمارات بخير وعز”.
السعودي أخو الإماراتي..
استقبلنا في #مطار_الملك_خالد الدولي أخواننا من الإمارات الشقيقة
حياكم الله ودامت الإمارات بخير وعز #اليوم_الوطني_الإماراتي#اليوم_الوطني48 pic.twitter.com/IqAeajoDFH
— RUH |مطار الملك خالد (@KKIASA) ٢ ديسمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.