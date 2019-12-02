خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور القمة الخليجية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقام بتسليم الرسالة لأمير دولة الكويت، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال سموه له اليوم بقصر بيان.
واطلع أمير دولة الكويت خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وفق “أخبار 24”.