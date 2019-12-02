خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء ومواساة من أمراء ورؤساء دول في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين برقيات عزاء ومواساة من عدد من قادة ورؤساء الدول؛ في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز.
وبعث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت برقية عزاء لخادم الحرمين، أعرب فيها عن تعازيه في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى خادم الحرمين برقيات عزاء مماثلة في الفقيد، من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.
وتلقى برقية عزاء من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب فيها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه. وفق “أخبار 24”.