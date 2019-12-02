لقطة تجسد أسمى معاني الإنسانية تظهر طالباً يسقي بيديه زميله المعاق

جذب طالب الأنظار بعد لفتة إنسانية أظهرته وهو يقدم بيديه العصير ويسقي زميله المعاق الذي يجلس على كرسي متحرك.
وتفاعل كثيرون مع هذا الموقف الإنساني من الطالب، وعدّه عديدون أنه يمثل قمة الصداقة والوفاء بين الأصدقاء. وتظهر الصورة التي يبدو أنها التُقطت من داخل مصلى المدرسة الطالب وهو منهمك في تقديم العصير لزميله ليشرب.وفق “أخبار 24”.
فيما اعتبر معلقون أن الصورة تعكس شهامة الطالب رغم صغر سنه، داعين لتربية الأبناء على مكارم الأخلاق.
يا الله.. ما أجمل كل شيء بهذه الصورة pic.twitter.com/v56STxK7dw
— برجس حمود البرجس (@Barjasbh) ٢ ديسمبر ٢٠١٩