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أخبار محلية > القصبي: لدينا 809 رخص استثمار أجنبي.. وأكثر من مليون مؤسسة فردية
02/12/2019   9:51 م

القصبي: لدينا 809 رخص استثمار أجنبي.. وأكثر من مليون مؤسسة فردية

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قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي إن المملكة تعتبر بيئة جاذبة للاستثمار بسبب الحراك غير العادي الحاصل فيها الآن.

وأضاف القصبي خلال كلمته في منتدى الإعلام السعودي، اليوم الإثنين، أن فتح مجالات جديدة في الثقافة والترفيه والسياحة والمعادن والخدمات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة الكبيرة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، وضعت المملكة في خارطة المستهدف الأول للفرص الاستثمارية.

وتابع بأن عدد رخص الاستثمار الأجنبي في المملكة كان 259 رخصة في 2015، وارتفع إلى 809 رخص خلال العام الجاري، كما ارتفع عدد المؤسسات الفردية إلى مليون و28 ألف مؤسسة، وهو ما يعني أن هناك نمواً غير عادي. وفق “أخبار 24”.

القصبي: لدينا 809 رخص استثمار أجنبي.. وأكثر من مليون مؤسسة فردية

أخبار محلية
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