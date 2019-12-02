تولى الأمير متعب بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية اليوم، عدة مناصب في الدولة ما بين وزاراتٍ وإمارة مناطق، وكان مقرباً من عددٍ من أشقائه الملوك منذ الملك سعود حتى الملك سلمان.
وفي بداية حياته العملية عيّنه الملك عبدالعزيز أميراً لمنطقة مكة المكرمة، وظل عليها من 1373هـ وحتى 1375هـ، وعُين بعدها وزيراً للأشغال العامة والإسكان في الفترة الأولى من 1375هـ وحتى 1399هـ.
كما تولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في الفترة الأولى من 1399هـ وحتى 1403هـ، ثم تولى حقيبة وزارة المياه والكهرباء من عام 1403هـ وحتى 1404هـ، وعاد في الفترة الثانية وزيراً للأشغال العامة والإسكان من عام 1404هـ وحتى 1424هـ.
وأخيراً، عاد ليتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في الفترة الثانية من عام 1424هـ – 1430هـ.
ويمكن تلخيص علاقة الأمير متعب مع إخوانه الملوك في عددٍ من الصور التي أبرزته على امتداد 70 عاماً مقرباً منهم.
وفق “أخبار 24”.