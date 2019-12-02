نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: “البلدية والقروية” تكف يد 3 موظفين في جازان بسبب رشوة 500 ريال
02/12/2019   6:16 م

مصادر: “البلدية والقروية” تكف يد 3 موظفين في جازان بسبب رشوة 500 ريال

+ = -
1041

ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية أوقفت قبل أشهر ثلاثة موظفين في إحدى بلديات منطقة جازان، وذلك بسبب تهمة الرشوة التي يواجهونها، وعلى إثره كفت الجهات المعنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية أيديهم عن العمل.

وقالت مصادر بحسب “سق” إنه ألقي القبض على اثنين بتهمة الرشوة بملبغ 500 ريال، وسُجنا قرابة ستة أشهر وأُطلق سراحهما لاحقاً، إذ ينتظر صدور الحكم النهائي بحقيهما من محكمة الاستئناف.

وبينت المصادر أن الموظف الثالث أُوقف قيد التحقيق قبل أشهر لاتهامه بالرشوة، مبينةً أن الموظفين الثلاثة كانوا يعملون في بلدية واحدة.

مصادر: “البلدية والقروية” تكف يد 3 موظفين في جازان بسبب رشوة 500 ريال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885076402.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.