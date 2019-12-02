لعدم تمكنها من مصافحته سابقاً.. محمد بن زايد يزور طفلة بمنزلها ويقبل يدها

قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لفتة إنسانية، مع طفلة إماراتية كانت تحاول السلام عليه أثناء استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وخص بن زايد الطفلة الإماراتية التي تدعى “عائشة المزروعي” بزيارة في منزلها، بعد أن شاهد مقطعا مصورا لها أثناء مراسم استقباله الأمير محمد بن سلمان وهي تحاول السلام عليه دون أن تتمكن من ذلك.
وأظهر مقطع فيديو نشره وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد على حسابه في “تويتر” لقطات من زيارة الشيخ محمد بن زايد لمنزل الفتاة ولقائه بأهلها وتقبيله يدها،.وفق “أخبار 24”.
— عبدالله بن زايد (@ABZayed) December 2, 2019