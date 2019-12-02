“تعليم جدة” ينعى الطالب الذي توفي في ساحة مدرسته ويوضح تفاصيل الحادثة

نعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وفاة طالب في مدرسة خالد بن فهد المتوسطة صباح اليوم (الإثنين)، إثر إصابته بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية.
وصرح المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران بأن الطالب المتوفى يدرس في الصف الأول المتوسط وأُصيب بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية في ساحة المدرسة، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة فرق الهلال الأحمر، لكنه فارق الحياة.
وأكدت الإدارة حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وجه مدير عام التعليم بجدة بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وفاة الطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.
وأعربت عن تعازيها الحارة لأسرة الطالب، وأسرة المدرسة، سائلةً الله أن يتغمد الفقيد برحمته ومغفرته.