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أخبار محلية > اكتتاب المؤسسات في “أرامكو” يجمع أكثر من 144 مليار ريال خلال 15 يوماً
02/12/2019   6:13 م

اكتتاب المؤسسات في “أرامكو” يجمع أكثر من 144 مليار ريال خلال 15 يوماً

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أعلن كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الخمسة عشر الأولى.

وبلغت طلبات المشاركة من المؤسسات في اكتتاب أرامكو 144.16 مليار ريال، بإجمالي 4.55 مليار سهم.

يذكر أن فترة عملية بناء سجل الأوامر تستمر حتى بعد غدٍ (الأربعاء) 4 ديسمبر 2019م عند الساعة 17:00 بتوقيت المملكة.

وكانت الشركات الثلاث أعلنت بعد انتهاء اكتتاب الأفراد الخميس الماضي 28 نوفمبر 2019، أن اكتتابات المؤسسات بلغت أكثر من 118,86 مليار ريال، وأن القيمة الإجمالية لاكتتابات الأفراد بلغت أكثر من 47.4 مليار ريال، لـ4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.48 مليار سهم.وفق “أخبار 24”.

اكتتاب المؤسسات في “أرامكو” يجمع أكثر من 144 مليار ريال خلال 15 يوماً

أخبار محلية
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