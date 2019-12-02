أوضح مسؤول مصري حقيقة ما تردد عن شراء والد المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، نادي “عثماثون” بطنطا، الذي لعب له ابنه في بدايات مشواره الكروي، ومنه انتقل لنادي المقاولين العرب.
وكانت مصادر من قرية “نجريج” بالغربية مسقط رأس محمد صلاح، ذكرت أن صلاح حامد محروس غالي والد اللاعب اشترى مع عددٍ من الشركاء نادي “عثماثون” وهو أحد الأندية التابعة لشركة المقاولين العرب، ويلعب في دوري الدرجة الثانية، وهو أول نادٍ لعب في صفوفه محمد صلاح، حيث اكتشفت موهبته فيه ليضم إلى نادي المقاولين العرب، ومنها انطلق نحو الاحتراف والنجومية العالمية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولين العرب محسن صلاح، أن نادي “عثماثون بطنطا” ملك لشركة المقاولين العرب، ولا يمكنها بيع النادي كونها شركة حكومية، نافياً صحة الأنباء التي تحدثت عن شراء والد صلاح لنادي “عثماثون”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف في اتصال هاتفي مع قناة “أم بي سي مصر”، أن كل ما في الأمر أن هناك عددا من الأشخاص عرضوا تقديم رعاية للفريق وبعض اللاعبين وتولي تسويق اللاعبين، والإدارة تعمل على دراسة العرض، مبيناً أنه لا يستطيع الجزم إن كان والد صلاح بين مقدمي العرض أم لا.
#الحكاية | المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب يكشف حقيقة شراء والد محمد صلاح نادي عثماثون طنطا#MBCMASR pic.twitter.com/qSULzQQCca
— MBC مصر (@mbcmasr) December 1, 2019