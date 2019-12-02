العويران: حفل اعتزالي يعني لي الكثير.. وآل الشيخ أوفى بوعده

أكد سعيد العويران نجم فريق الشباب والمنتخب السعودي السابق، أنه كان يثق بإقامة هيئة الترفيه لحفل اعتزاله بعدما وعده رئيسها تركي آل الشيخ، مشيرا إلى أن ذلك يعني له الكثير.
وكتب العويران على تويتر موجها حديثه لرئيس هيئة الترفيه: “شكرًا أبو ناصر. أنا قلتها أول وتالي عمرك ما
أخلفت وعد قطعته، ومن غير أي شيء مضى لك من أفعالك ما يبيض بوجهك معي أنا شخصيا ومع غيري ما قصرت مع الجميع، شكرًا معالي المستشار”.
وجاءت كلمات العويران ردا على تغريدة سابقة لآل الشيخ، أعلن فيها طلبه من الهيئة دراسة إقامة مهرجان اعتزال للثنائي الدولي السابق سعيد العويران وخالد مسعد، وتأكيده على ضرورة تواصلهم مع الترفيه لتحديد كل شيء بالفترة المقبلة. وفق “كووورة”.
وقال سعيد العويران في تصريحات إذاعية، بشأن مهرجان اعتزاله: “أحمد الله على مسيرتي الكروية الجيدة، التي قدمت فيها إنجازات وألقاب كثيرة، وحفل اعتزالي سيعني لي الكثير، وأشكر كل من دعمني خلال مسيرتي الكروية”.