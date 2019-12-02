جوميز يثير الجدل بعد تفاعله مع جماهير جالطة سراي وتعهده بالعودة

أثار لاعب الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الجدل بعد تفاعله مع جماهير فريقه السابق جالطة سراي التركي، وذلك عبر حسابه على “إنستجرام”.
ورد جوميز بحسب مواقع تركية، على الجماهير عبر تعليقات “الإنستجرام” بعد أن طالبته بالعودة مره أخرى للفريق، حيث كشف اللاعب عن أنه يرغب في العودة إلى فريقه السابق يوماً ما، مؤكداً أنه لا يزال يحب النادي وجماهيره.
يذكر أن بافيتيمبي جوميز، انتقل إلى الهلال في صيف 2018 قادماً من نادي جالطة سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو، ويستمر عقده مع الهلال حتى صيف 2020. وفق “أخبار 24”.