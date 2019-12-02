نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > جوميز يثير الجدل بعد تفاعله مع جماهير جالطة سراي وتعهده بالعودة
02/12/2019   1:10 م

جوميز يثير الجدل بعد تفاعله مع جماهير جالطة سراي وتعهده بالعودة

+ = -
1834

أثار لاعب الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الجدل بعد تفاعله مع جماهير فريقه السابق جالطة سراي التركي، وذلك عبر حسابه على “إنستجرام”.

ورد جوميز بحسب مواقع تركية، على الجماهير عبر تعليقات “الإنستجرام” بعد أن طالبته بالعودة مره أخرى للفريق، حيث كشف اللاعب عن أنه يرغب في العودة إلى فريقه السابق يوماً ما، مؤكداً أنه لا يزال يحب النادي وجماهيره.

يذكر أن بافيتيمبي جوميز، انتقل إلى الهلال في صيف 2018 قادماً من نادي جالطة سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو، ويستمر عقده مع الهلال حتى صيف 2020. وفق “أخبار 24”.

جوميز يثير الجدل بعد تفاعله مع جماهير جالطة سراي وتعهده بالعودة

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885076380.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.