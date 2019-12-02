القضايا والديون تحاصر الاتحاد.. ومحاولات لتدارك الوضع سريعاً

تعيش جماهير نادي الاتحاد حالة من التوتر والقلق بعد ظهور العديد من القضايا والمطالبات المالية التي سُجلت على النادي بعد أن كسب عددا من اللاعبين الذين مثلوا الاتحاد في فترات سابقة قضاياهم المسجلة ضد الاتحاد نتيجة عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية، إذ أن ظهور تلك القضايا بشكل متسارع أعاد لأذهان الاتحاديين ما حدث في السنوات الماضية التي كان النادي يعيش في أزمة ديون جعلته غارقاً بمطالب مالية سجلت أعلى نسبة ديون بين الأندية السعودية، الأمر الذي بات يقلق الجماهير من تكرار ذلك السيناريو خصوصاً وأن الاتحاد قد تعرض للعديد من العقوبات الدولية وكانت أبرز تلك العقوبات خصم ثلاث نقاط، بالإضافة إلى حرمان النادي من تسجيل لاعبين خلال فترتين متتاليتين.
وعلى الرغم من كل تلك التخوفات التي يعيشها محبو الاتحاد إلا أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تواصل مساعيها لحل تلك الأزمة من خلال الاتفاقات التي تبرمها مع مطالبين المستحقات المالية وتجزئتها على فترات قريبة لحين إغلاقها بشكل نهائية، وتسعى الإدارة مسابقة الزمن لتخفيف المطالبات المالية بعد أن صُدمت من ظهورها بشكل متتالٍ حيث إن الإدارة الاتحادية ومنذ استلامها النادي قامت خلال الشهر الأول لها بإغلاق ثلاث قضايا عاجلة، بعد ذلك ظهرت مطالبات مالية تُحكم على إدارة الاتحاد سدادها خلال فترة وجيزة ومن أبرز تلك المطالبات قضية اللاعب السابق أحمد العوفي، ومطالبات حصة نادي بواك اليوناني، وحصة نادي غلطة سراي، فيما لا تزال هنالك مطالبات سيصدر فيها أحكام قريبة منها مستحقات المدرب التشيلي سييرا، وقضية المهاجم التونسي أحمد العكايشي، والعديد من القضايا التي لم يصدر فيها أحكام حتى هذه اللحظة ومن أبرزها قضية اللاعب الايفواري سيسكو سونوجو والأرجنتيني فيتشيو والمدرب الكرواتي سلافين بيليتش.
ومع ظهور كل تلك المطالبات إلا أن المصادر الاتحادية أكدت لـ “الرياض” بأن إدارة الاتحاد أعدت العدة وجهزت ملف الديون والقضايا للعمل على إغلاقه بشكل سريع قبل تفاقم المشكلة، بالإضافة إلى أن إدارة الاتحاد لن يعيقها ملف الديون والقضايا في منعها من البحث عن لاعبين خلال الفترة الشتوية المقبلة وأنها ستقوم بتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بعدد من اللاعبين الأجانب والمحليين وذلك لتحسين الوضع الفني للفريق، إذ أنها تقوم بمتابعة اللجنة الفنية التي وضعتها والتي تتمثل في عدد من لاعبي الاتحاد القدامى وأبرز اللاعبين القدامى هم عبدالله فواز، وصالح الصقري، ومحمد نور، ومحمد سويد، وحمد المنتشري، وتسعى اللجنة في الفترة الحالية إلى تحديد المراكز في الفريق والتي تحتاج إلى تدعيم بلاعبين جدد خلال الفترة الشتوية.
من جانب آخر عاود الفريق الأول تدريباته بعد الراحة التي منحها المدرب الهولندي تين كات للاعبين والتي تمثلت في يومين حيث أقر المدرب عمل برنامج تدريبي لفترتين صباحية ومسائية والتي يركز فيها على رفع المعدل اللياقي بشكل كبير وخلق تجانس عالٍ بين اللاعبين.