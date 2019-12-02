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اخبار رياضية > بعد خسارته تحدي السيارة.. “الدعيع” لـ “ياسر القحطاني”: الهدف هدية اعتزالك
02/12/2019   1:07 م

بعد خسارته تحدي السيارة.. “الدعيع” لـ “ياسر القحطاني”: الهدف هدية اعتزالك

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مازح حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق محمد الدعيع، زميله السابق ياسر القحطاني بعد نهاية حفل اعتزال الأخير، بقوله إن الهدف الذي أحرزه ياسر في مرماه هدية منه.

وكان الدعيع قبل المباراة قد تحدى ياسر أن يسجل هدفاً في مرماه، وعرض رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ سيارة لمن يفوز بالتحدي، والذي كسبه القحطاني بعدما تمكن من تسجيل هدف في مرمى محمد الدعيع.

ونشر الدعيع عبر حسابه في “تويتر” صوراً من حفل اعتزال ياسر وعلق عليها قائلاً: “حفل ناجح بكل المقاييس، يستاهل ياسر كل خير (والهدف هدية اعتزالك يا أبو عبد العزيز)، ولا تهم السيارة”.

وأضاف: “مباراة كانت ممتعة وأبدعوا كل النجوم الموجودين من لاعبين وفنانين والجمهور أيضاً، وألف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الحفل الأكثر من رائع”. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن احتفالية اعتزال ياسر القحطاني أقيمت أمس (الأحد) ضمن فعاليات موسم الرياض على ملعب جامعة الملك سعود، بين فريق ياسر القحطاني وفريق الهلال، وانتهت بفوز الهلال بنتيجة (5-4).

بعد خسارته تحدي السيارة.. “الدعيع” لـ “ياسر القحطاني”: الهدف هدية اعتزالك

اخبار رياضية
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