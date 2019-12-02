14 مليونا تنقذ الأهلي من المنع

تفادت إدارة النادي الأهلي عقوبة المنع من التسجيل في الفترة الشتوية المقبلة، عقب إنذارات الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” بشأن دفع المتبقي من قيمة انتقال الروماني نيكولاي ستانشيو، لصالح ناديه السابق سبارتا براغ التشيكي.
وأوضحت لـ”الرياضية” مصادر رسمية، أن قيمة الدفعة هي 3 ملايين و750 ألف دولار أي ما يعادل نحو 14 مليون ريال سعودي، تم دفعها من مداخيل وإيرادات النادي تجنباً للعقوبات.
وأضافت المصادر نفسها أن إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ توصلت إلى تسوية مع النادي التشيكي بشأن غرامات التأخير والتي تقدر بنحو 500 ألف دولار وتم التنازل عنها، مشيرة إلى إرسال سباراتا براغ خطاباً إلى “فيفا” بالتنازل عن القضية وإشعارهم بالدفع وإغلاق القضية.