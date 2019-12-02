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أخبار المناطق > سقط مغشياً عليه.. وفاة طالب في ساحة مدرسته بجدة
02/12/2019   1:05 م

سقط مغشياً عليه.. وفاة طالب في ساحة مدرسته بجدة

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شهدت متوسطة الأمير خالد بن فهد بجدة وفاة أحد طلابها، صباح اليوم (الاثنين)، وذلك في ساحة المدرسة.

وقالت مصادر وفقاً لـ”سبق” إن وفاة الطالب كانت طبيعية، حيثُ كان مشاركاً في أحد أنشطة المدرسة (سباق)، وفي نهايته سقط مغشياً عليه.

وأوضحت أنه جرى استدعاء فريق من الهلال الأحمر وتبين أن الطالب قد فارق الحياة، وينتظر أن تصدر إدارة تعليم جدة بياناً لكشف تفاصيل الواقعة.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان حوادِث وفيات الطلاب داخل المدارس، أبرزها وفاة طالب إثر شجار مع زميله في مدرسة متوسطة بجدة، ومصرع الطالب معتز الحارثي خنقاً على يد زميله في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن بالرياض، ووفاة طالب بالمرحلة المتوسطة ثالث إثر سقوط العارضة عليه في إحدى مدارس محافظة بلقرن.

سقط مغشياً عليه.. وفاة طالب في ساحة مدرسته بجدة

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