شهدت محافظة جدة منذ فجر اليوم (الإثنين) هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها، هطول أمطار متوسطة على معظم أحياء مدينة جدة.
ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد، من تعرض كل من: جدة، رابغ، خليص، وبحرة لأمطار رعدية تستمر حتى ظهر اليوم.
بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من جريان للسيول في الأودية والشعاب، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول.
وفق “أخبار 24”.