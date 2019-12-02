تعرف على حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة لدى الناقل الجوي

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن حقوق المسافرين جواً من ذوي الإعاقة لدى الناقل الجوي.
وأوضحت الهيئة أن الناقل الجوي لا يحق له رفض إركاب العميل من ذوي الإعاقة بعد إصدار التذكرة، وفي حالة عدم التزامه بتوفير الخدمات المنصوص عليها، فعليه تعويض العميل بما يعادل 200% من القيمة الإجمالية لتذكرة السفر.
ولفتت إلى أنه على الناقل الجوي توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإدارية في المطار، وتوفير منصات المعاينة لاستقبال العملاء، والتأكد من توفر خدمة الصعود إلى الطائرة والهبوط منها، واتخاذ كل الإجراءات لإعلام ذوي الإعاقة -وتحديدا في حالة فقدان البصر أو الصمم- بمواعيد الرحلات. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت الحقوق أن يقدم الناقل الرعاية الخاصة أثناء إلغاء أو تأخير الرحلات أو تغيير مسارها، كما نوهت الهيئة إلى أن جهاز المساعدة الخاص بذوي الإعاقة لا يُحتسب ضمن حد الأمتعة، وعلى الشركة تسلم الجهاز وإعادته بالحالة نفسها.
وشددت الهيئة على ضرورة تقديم المسافر جميع المعلومات عن الخدمات التي يحتاجها قبل وقت كافٍ، خاصة بعض المعدات كخدمة الرافعات الطبيعية، وربط جهاز التنفس الصناعي بمصدر تيار على الطائرة، وتعبئة مواد خطرة خاصة ببطارية، والأكسجين العلاجي.