هيئة تقويم التعليم: إعلان نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة “بيزا” غداً

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة “PISA” الذي شاركت فيه المملكة عام 2018، ستعلن صباح غدٍ (الثلاثاء)، بمقر المنظمة المشرفة على البرنامج بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة نايف العبدلي، أن المملكة شاركت في برنامج “بيزا” لأول مرة العام الماضي ضمن 79 دولة، بينها 37 دولة هي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و42 دولة من قارات العالم المختلفة.
وتابع المتحدث أن البرنامج يتميز بأنه يجمع مجالات المعرفة الرئيسية: “القراءة، الرياضيات، العلوم”، وهو مخصص لمن هم في عمر 15 عاماً، وأن نتائج البرنامج تتضمن تصنيفاً لمستوى التعليم وفقاً للمعايير العالمية للمستوى المعرفي للطلاب. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برنامج “بيزا” يقوّم الطلاب كل 3 سنوات، ويركز في كل دورة بنسبة 70% على أحد الفروع الثلاثة “القراءة، أو الرياضيات، أو العلوم” بينما تكون نسبة التركيز على الفرعين الآخيرين بنسبة 15% لكل منهما، وكان التركيز في العام 2018 على القراءة.
وفي مجال القراءة، يقوّم البرنامج مقدرة الفرد على فهم واستيعاب واستخدام النصوص المكتوبة، وفي الرياضيات يستهدف تقويم مقدرة الفرد على استعمال المفاهيم الرياضية والتعامل معها، وفي العلوم يقوّم مقدرة الطالب على استعمال المعرفة العلمية لتعرف المشكلات المطروحة والتوصل إلى الأدلة المعتمدة على النتائج والبراهين الحاسمة.