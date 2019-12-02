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أخبار محلية > بمناسبة ترؤس المملكة مجموعة العشرين.. إطلاق الموقع والحساب الرسميين للقمة بهوية جديدة
02/12/2019   1:01 م

بمناسبة ترؤس المملكة مجموعة العشرين.. إطلاق الموقع والحساب الرسميين للقمة بهوية جديدة

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بدأت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين يوم أمس (الأحد)، 1 ديسمبر 2019م، والتي تمتد حتى 30 نوفمبر 2020م، وبهذه المناسبة أعيد تدشين الموقع الرسمي لقمة العشرين 2020، باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك الحساب الرسمي للقمة في تويتر، بهوية جديدة.

وتستضيف المملكة هذه القمة للمرة الأولى في تاريخها، وستعُقد في الرياض يومي 21-22 نوفمبر 2020م، وتناقش القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية، تحت عنوان “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، ويحمل ثلاثة محاور:

– تمكين الإنسان: تهيئة الظروف الممكنة للجميع وبخاصة للنساء والشباب من العيش والعمل.
– الحفاظ على كوكب الأرض: الأمن الغذائي، والطاقة والبيئة.
– تشكيل آفاقٍ جديدة: استراتيجيات لتبادل منافع الابتكار.

ووجهت المملكة الدعوة لكل من: الأردن، سنغافورة، إسبانيا، سويسرا، فيتنام كرئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا، وجنوب إفريقيا كرئيس الاتحاد الإفريقي، والإمارات كرئيس مجلس التعاون الخليجي، والسنغال كرئيس الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا. وفق “أخبار 24”.

وتعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات يمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، وتمثل الدول الأعضاء في المجموعة مجتمعةً نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.

وأعضاء مجموعة العشرين هم: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي.

بمناسبة ترؤس المملكة مجموعة العشرين.. إطلاق الموقع والحساب الرسميين للقمة بهوية جديدة

أخبار محلية
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