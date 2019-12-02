“منشآت”: 7500 منشأة استعادت691 مليون ريال عبر مبادرة استرداد الرسوم الحكومية

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عن أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية بلغ نحو 7500 منشأة، وأن إجمالي المبالغ المستردة بلغ نحو 691 مليون ريال، خلال 26721 عملية.
وكشف محافظ “منشآت” المهندس صالح الرشيد، عن أن مبادرات “سهولة ممارسة الأعمال” بالتعاون مع وزارة العمل تشمل: منح 9 تأشيرات لملاك المنشآت المتفرغين، ومنح فترة سماح تأسيسية سنة من التسجيل في “نطاقات”، واحتساب الموظف السعودي الجديد في “نطاقات” عند تسجيله بالتأمينات، ودعم توظيف مسجلي “حافز”، وغيرها من المبادرات.
وأشار الرشيد خلال لقاء “الطاولة المستديرة” الذي نظمته غرفة الرياض، إلى أن مراكز الدعم التي أنشأتها “منشآت”، تعمل على توفير كل ما يحتاجه رواد ورائدات الأعمال من برامج تدريبية واستشارية متخصصة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه المراكز بلغ نحو 8737 مستفيداً، فيما بلغ حجم التفاعلات والزيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 11 مليون متفاعل.