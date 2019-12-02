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أخبار محلية > زوجة الفنان خالد سامي: الديوان الملكي وجه بخضوعه لعملية زرع كلى في الصين
02/12/2019   8:21 ص

زوجة الفنان خالد سامي: الديوان الملكي وجه بخضوعه لعملية زرع كلى في الصين

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قالت زوجة الفنان السعودي خالد سامي، عائدة العتيبي، إن الديوان الملكي وجه بعلاج زوجها من إصـابته بالفشل الكلوي في الصين، حيث من المقرر أن يخضع لعملية زرع كلى.

وأوضحت عائدة العتيبي وفقاً لـ “العربية نت”، أن أمر الديوان الملكي صدر قبل 10 أيام ويجري الآن التواصل مع الصين لترتيب نقله لإحدى المستشفيات المتخصصة في زراعة الكلى، مضيفة أنه غادر المستشفى ومتواجد الآن مع أسرته في المنزل لحين موعد السفر.

وأضافت أن غسيل الكلى الذي خضع له زوجها خالد جراء إصـابته بالفشل الكلوي كان علاجاً مؤقتاً، وأن ابنتهما سارة هي سبب تأخير عملية زرع الكلى، حيث كانت ترغب في التبرع بكليتها لوالدها، لكن الفحوصات أظهرت عدم مواءمتها.

زوجة الفنان خالد سامي: الديوان الملكي وجه بخضوعه لعملية زرع كلى في الصين

أخبار محلية
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