أبرزها الرياضة وشرب الماء.. 9 نصائح تساعد في تنشيط الدورة الدمـوية

قدم تقرير حديث مجموعة من النصائح التي يمكن من خلالها تحسين الدورة الدمـوية، لضمان تدفق الـدم وتوصيل الأكسجين إلى كافة أعضاء الجسم.
وتتضمن النصائح وفقاً لموقع “ويب طب”، شرب الماء ورفع الساقين إلى أعلى وممارسة الرياضة:
1- اتباع نمط غذائي صحي:
الاهتمام بالتغذية الصحية والحصول على كافة العناصر الغذائية الضرورية، يساعد في تعزيز الدورة الدمـوية، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والسكريات.
2- الحفاظ على مستويات الحديد بالجسم:
تنشيط الدورة الدمـوية باستمرار يحتاج إلى وجود الحديد كونه معدناً أساسياً لجهاز الدورة الدمـوية، ومن ثم يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والسبانخ.
3- شرب الماء:
شرب كميات كبيرة من الماء يسهل وصول الـدم إلى كافة أجزاء الجسم، لذا ينصح بتناول 8 أكواب ماء يومياً.
4- أخذ حمام دافىء أو بارد:
إحدى الطرق الفعالة لتنشيط الدورة الدمـوية بسهولة هو الحصول على حمام بارد أو دافئ؛ كونه يضمن وصول الـدم إلى كافة أجزاء الجسم وأعضائه بصورة أفضل.
5- تدليك الجسم:
ممارسة الضغط على الأماكن المختلفة في الجسم وتدليكها سوف يساعد في حركة الدورة الدمـوية بسهولة.
6- ممارسة الرياضة:
تتحرك كافة أعضاء الجسم خلال ممارسة الرياضة ما يساعد في تدفق الـدم جيداً، لذا تضمن ممارسة الرياضة الاحتفاظ بالرشاقة وعدم اكتساب الوزن الزائد.
7- الحفاظ على مستويات ضغط الـدم:
الأشخاص الذين يعانون انخفاض ضغط الـدم هم الأكثر عرضة لضعف الدورة الدمـوية في اليدين أثناء النوم، لذا يجب الحفاظ على مستويات ضغط الـدم من خلال قياسه. وفق “أخبار 24”.
8- قضاء بعض الوقت واقفاً:
الوقوف لبعض الوقت يسهل تدفق الـدم إلى الساقين، ولهذا السبب ينصح خلال التواجد بالعمل أخذ وقت من الراحة والوقوف خلالها.
9- رفع الساقين لأعلى:
وتشمل النصائح أيضاً رفع الساقين لأعلى أثناء الاستلقاء على الظهر، فهي تساعد في تنشيط الدورة الدمـوية.