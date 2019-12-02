أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد السبر، حكم استخدام بعض المسميات مثل الحمد لله والصادق وسبحان الله في ملف التعريف بأدوات التواصل الاجتماعي.
وقال السبر إنه إذا كانت التسميات فيها تزكيات أو فيها شيء مما يشعر بالتسمية للإله سبحانه وتعالى فإنها أمور محرمة لا تجوز، وأما إذا كان من ألفاظ الله عز وجل مثل الرحمن أو نحو ذلك فهي محرمة بالاتفاق وكبيرة من الكبائر وتوقع الإنسان في الشرك.
وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه إذا أراد أن يضع اسماً مستعاراً وأراد به الباطل أو الفساد أو الغيبة أو سب الناس فكله محرم، وكذلك التسميات مثل الحمد لله والتوكل على الله فهي لا تنبغي أيضاً ولا تصح.
ولفت إلى أنه إذا وضع اسماً لا يريد أن يعرفه الناس وأخذ لقباً من الألقاب المتعارف عليها وليس فيها محظور شرعي فلا بأس به.
وفق “أخبار 24”.