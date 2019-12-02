أظهر مقطع فيديو هجوماً لأسراب من الجراد غطت سماء أحد المناطق، قال متداولوه إنه في منطقة الباحة.

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص، أعداداً هائلة من الجراد بإحدى المناطق الصحراوية خلال توجهها إلى داخل الباحة.