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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة
02/12/2019   2:10 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة، والقصيم وأجزاء من حائل والأجزاء الغربية والشمالية من الرياض وحفر الباطن والقيصومة وجازان وتشمل الأجزاء الساحلية والباحة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية.

ويُتوقع أن يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة، وتكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي.

وتوقعت الأرصاد تسجيل أعلى درجة حرارة غدا في مكة المكرمة (34 درجة مئوية)، فيما تسجل القريات 8 درجات، مئوية كأدنى درجة حرارة.وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة

أخبار محلية
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