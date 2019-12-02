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أخبار محلية > “حرس الحدود” يعلن عن وظائف هندسية وفنية وإدارية.. والتقديم اليوم ولمدة 3 أيام
02/12/2019   2:10 ص

“حرس الحدود” يعلن عن وظائف هندسية وفنية وإدارية.. والتقديم اليوم ولمدة 3 أيام

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة الشاغرة والمشغولة بمتعاقدين غير سعوديين وترغب التعاقد عليها وشغلها بمواطنين سعوديين (رجال).

وتضمنت وظائف مهندسين في مختلف التخصصات، ومترجم ومدربين متنوعين، وفنيين في مختلف المهن، وطباخ وفني مطابع، ومبرمج، ومساح ومحاسب قانوني، وغيرها من الفرص المتاحة.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم سعوديا، حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم بحد شرعي أو جريمة مخلة، عمره بين 20 و50 عاماً، مع معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من الخارج، توفر الخبرات المطلوبة، اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي والاختبار العملي للوظائف التي تتطلب اختبارا عمليا.وفق “أخبار 24”.

“حرس الحدود” يعلن عن وظائف هندسية وفنية وإدارية.. والتقديم اليوم ولمدة 3 أيام

أخبار محلية
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