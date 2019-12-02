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اخبار رياضية > بالفيديو.. بكاء ياسر القحطاني عند توديعه الملاعب
02/12/2019   2:09 ص

بالفيديو.. بكاء ياسر القحطاني عند توديعه الملاعب

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وثقت لقطات من مباراة اعتزال اللاعب ياسر القحطاني التي أقيمت اليوم الأحد، بكاء اللاعب عند خروجه من الملعب بعد مشاركته في المباراة، وبعد أن ودع زملاءه المشاركين.

وبدا على اللاعب التأثر الشديد في نهاية مباراة اعتزاله، التي شارك فيها نجوم سعوديون وعرب وأجانب، ممن زاملوا القحطاني في الملاعب السعودية طيلة مشواره الرياضي.

وكانت المباراة أقيمت بين فريقي الهلال وY20، وشهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين، الذين حرصوا على توديع اللاعب، ومشاركته مباراته الأخيرة، وسط حفاوة كبيرة وحضور جماهيري كثيف.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. بكاء ياسر القحطاني عند توديعه الملاعب

اخبار رياضية
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