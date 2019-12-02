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أخبار محلية > “الدفاع” تعلن عن 4 وظائف شاغرة في هيئة إدارة القوات الجوية
02/12/2019   2:09 ص

“الدفاع” تعلن عن 4 وظائف شاغرة في هيئة إدارة القوات الجوية

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أعلنت وزارة الدفاع عن توفّر 4 وظائف شاغرة في هيئة إدارة القوات الجوية على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية، يبدأ التقديم عليها اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق 12 ديسمبر الجاري.

وتستقبل إدارة شؤون المتعاقدين والارتباط التابعة للهيئة طلبات المتقدمين، ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم ٠١١٤٧٦٩٧٧٧ تحويله ٤١٥٠٦- ٤١٥٢٨، والدخول على الـــرابــط لمعرفة شروط التعيين.

وتضمّنت الوظائف المعلن عنها؛ 2 وظيفة أخصائي “تحليل نظام الجودة” للعمل بهيئة إمدادات وتموين القوات الجوية، ووظيفة “فني إدارة تموين” بإدارة التموين المركزي، ووظيفة “أخصائي محاسبة” لإدارة التخطيط والميزانية والمتابعة.وفق “أخبار 24”.

“الدفاع” تعلن عن 4 وظائف شاغرة في هيئة إدارة القوات الجوية

أخبار محلية
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