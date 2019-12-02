خادم الحرمين يوجه رسالة لمجموعة الـ20 تحدد معالم رؤية المملكة لرئاستها

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة لمجموعة العشرين بمناسبة تسلم المملكـة رئاستها لعـام 2020 لأول مـرة، أكد فيها أن المملكة متفائلة وتسعى لبناء بيئـة حيويـة للمجموعة للخـروج بمبـادرات ومخرجـات تحقـق آمـال شـعوب العالـم.
وأكد خادم الحرمين في كلمة عبر الموقع الرسمي لقمة العشرين، أن مجموعـة العشـرين منتـدى عالمـي، يجمـع قـادة ورؤسـاء وممثليـن لـكل القـارات للعمـل بشكل جماعي واقتـراح حلـول فعالـة فاعـلة ذات أثــر إيجابــي علــى العالــم أجمــع، وفيما يلي ما جاء في رسالة خادم الحرمين:
– أدى المنتــدى فــي العقــد الماضــي دورا فاعلا فــي معالجــة الأزمــة الاقتصاديـة العالميـة وإيجـاد إصلاحـات تعـزز النمـو والتنميـة وصياغـة مناهـج جماعيـة بشـأن القضايـا التـي تسـتوجب التعـاون الدولــي.
– نواجــه جميعــا مشــهدًا عالميًـا متغيــرا بســبب التغيــرات المتســارعة تقنيــا واقتصاديا وبيئيا وديموغرافيا، حيث إن العالم يزداد ترابطا يوما بعـد يـوم، وتواجـه دول مجموعـة العشـرين وشـعوبها تحديـات مشـتركة، أصبح التعــاون الدولــي فيها ضــرورة ملحــة لمواجهتهــا.
– مــن هــذا المنطلــق تؤمــن المملكــة العربيــة الســعودية بفاعليــة العمــل متعــدد الاطــراف للتوصــل إلــى توافــق ذي منفعــة متبادلــة والتصــدي للتحديــات وصنــع فــرص للبشــرية.
– لدينـا فـي مجموعـة العشـرين مسـؤولية وفرصـة مشـتركة لتطويـر التعـاون إلـى آفـاق جديـدة، ويتوجـب علينـا اسـتثمار ذلـك لتمكيـن الانسـان وتمهيـد الطريـق للجميـع نحو مسـتقبل أفضل وسـن سياسـات اقتصادية مسـتدامة لحمايـة كوكب الارض.
– كمـا يتوجـب علينـا أن نمضـي قدمـا للمسـتقبل وفـق رؤيـة طموحـة وطويلـة المـدى مـن شـأنها أن تحقـق أقصـى اسـتفادة مــن موجــة الابتــكار الحاليــة لتشــكيل آفــاق جديــدة، لذلــك ارتــأت رئاســة المملكــة للمجموعــة تنسـيق العمـل المتعـدد الأطـراف فـي عـام 2020 تحـت عنـوان “اغتنـام فـرص القـرن الحـادي والعشـرين للجميـع”.
– وتبعـا لهـذا النهـج، سـنبني علـى انجـازات مجموعـة العشـرين التـي أثبـت القـدرة علـى اتخـاذ رؤيـة طويلـة المـدى للتحديـات والفـرص المسـتقبلية والتعامـل بفاعليـة مـع القضايـا الملحـة.
– ولضمــان الشــمولية، سنتشــارك مــع جميــع أصحــاب المصلحــة والعلاقــة ومــن ضمنهــم مؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ومراكــز الفكــر والابحــاث الاقليميــة والدوليــة، وســنضمن مــن خــلال ذلــك تعظيــم القيــم المضافــة مــن الحلــول المطروحــة للجميــع.
– سـيكون لاسـتضافة المملكـة لاعمـال مجموعـة العشـرين لاول مـرة دور رئيسـي فـي تقديـم منظـور منطقـة الشـرق الاوسـط وشـمال إفريقيـا بالاضافـة إلـى وجهـات نظـر الـدول الناميـة.
– تمـرّ المملكـة حاليًـا بتحـول تاريخـي فـي ظـل رؤيـة المملكـة 2030 للوصـول إلـى مجتمـع حيـوي واقتصـاد مزدهـر ووطـن طمـوح، ومـن خـلال هـذه الرؤيـة سـتعمل المملكـة مـع أعضـاء مجموعـة العشـرين لتبـادل الخبـرات وتعزيـز التعـاون الدولـي بهـدف إيجـاد الحلـول للقضايـا الملحـة للقـرن الحـادي والعشـرين.
– نتطلـع لاسـتضافة زملائنـا مـن قـادة مجموعـة العشـرين بالريـاض فـي نوفمبـر 2020م/ ربيـع الثانـي 1442 هــ ونرحـب بجميـع المهتميــن والخبــراء مــن دول العالــم، ومشــاركة قصــة وتــراث المملكــة العربيــة الســعودية الغنــي، وصنــع مســتقبل زاهــر وواعــد للمنطقــة والعالــم.