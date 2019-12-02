أمر ملكي بترقية 106 ضباط في وحدات الحرس الوطني بالغربية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي.
وقلّد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة، التي شملت ترقية 3 لواءات و61 عميدا و42 عقيدا.
ونقل الأمير خالد للمترقين تهنئة وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، على الثقة الملكية التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من التفاني لخدمة الدين والملك والوطن.وفق “أخبار 24”.
من جهتهم، عبّر الضباط المترقون عن سعادتهم بالثقة الملكية الكريمة، رافعين الشكر والتقدير لقيادة البلاد على هذه الثقة، وسائلين المولى أن تكون عوناً لهم في خدمة الوطن الغالي.