نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمر ملكي بترقية 106 ضباط في وحدات الحرس الوطني بالغربية
02/12/2019   2:06 ص

أمر ملكي بترقية 106 ضباط في وحدات الحرس الوطني بالغربية

+ = -
989

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي.

وقلّد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة، التي شملت ترقية 3 لواءات و61 عميدا و42 عقيدا.

ونقل الأمير خالد للمترقين تهنئة وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، على الثقة الملكية التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من التفاني لخدمة الدين والملك والوطن.وفق “أخبار 24”.

من جهتهم، عبّر الضباط المترقون عن سعادتهم بالثقة الملكية الكريمة، رافعين الشكر والتقدير لقيادة البلاد على هذه الثقة، وسائلين المولى أن تكون عوناً لهم في خدمة الوطن الغالي.

أمر ملكي بترقية 106 ضباط في وحدات الحرس الوطني بالغربية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885076283.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.