بدأت في السابعة مساء اليوم الأحد فعاليات حفل اعتزال لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي ياسر القحطاني.

وقدّم للحفل الإعلامي بدر آل زيدان، الذي بدأ بتقديم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

وبعد ذلك، دخل إلى أرضية الملعب، المطرب المصري تامر حسني، والمطرب حمزة هوساوي، واليوتيوبر دايلر، وقدموا للجمهور باقة من أغانيهم التي تفاعل معها الجمهور، ثم نزل القحطاني إلى أرضية الملعب لتحية الجمهور.

وتحدث ياسر بإيجاز عن مسيرته ووجه الشكر لمن دعموه وعلى رأسهم والده، ثم تلقى مكالمة على الهواء من رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وبعدها دخل والده وقدم له ياسر درعاً تذكارياً. وفق “أخبار 24”.
وامتلأت المدرجات بالآلاف من محبي ياسر القحطاني، سواء من مشجعي الهلال أو غيرهم الذين حرصوا على مشاركته في حفل توديعه للمستطيل الأخضر رسمياً.