بدأت في السابعة مساء اليوم الأحد فعاليات حفل اعتزال لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي ياسر القحطاني.
وقدّم للحفل الإعلامي بدر آل زيدان، الذي بدأ بتقديم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.
وبعد ذلك، دخل إلى أرضية الملعب، المطرب المصري تامر حسني، والمطرب حمزة هوساوي، واليوتيوبر دايلر، وقدموا للجمهور باقة من أغانيهم التي تفاعل معها الجمهور، ثم نزل القحطاني إلى أرضية الملعب لتحية الجمهور.
ياسر القحطاني يعود مجدداً للركض داخل المستطيل الأخضر في ليلة اعتزاله.#اعتزال_ياسر#الهلال_فريق_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/TwoYr4hSFb
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ١ ديسمبر ٢٠١٩
ياسر القحطاني و رسالة خاصة للجماهير الحاضرة..#اعتزال_ياسر#الهلال_فريق_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/HiyG0znrq6
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ١ ديسمبر ٢٠١٩
المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامه للترفيه :
ياسر القحطاني سيستمر اسطورة كما كان في الملعب ، وسيتم تكريم كل نجوم المملكة العربيه السعودية و هيئة الترفيه جاهزة لحفل اعتزال محمد الشلهوب في أي وقت مع فريق عالمي.#اعتزال_ياسر#الهلال_فريق_ياسر_القحطاني@Turki_alalshikh pic.twitter.com/GUnF5ql5M5
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ١ ديسمبر ٢٠١٩