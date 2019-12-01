بأربعة ملايين ريال.. “بغلف” ينعش خزينة النصر لدعم الفريق ‏بعناصر محلية

أكدت مصادر أن إدارة النصر وضعت موازنة مالية خاصة لفترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم الفريق بعناصر محلية، حسب طلب مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا.
وأعلن عضو شرف النصر الذهبي، عبدالعزيز بغلف، وفقًا لـ”دنيا الرياضة”، عن دعم خزينة النادي بأربعة ملايين ريال، مؤكداً أن هذا الدعم للكيان ولإدارة النادي لجلب ما يحتاجه الفريق خلال الفترة المقبلة.
و يستأنف الفريق مساء اليوم (الأحد) تدريباته على ملعب الفئات السنية بمقر النادي، بعد منح اللاعبين إجازة أمس (السبت) بعد ختام المعسكر القصير الذي أقيم خلال الأربعة أيام الماضية في جبل علي بدبي.
ويستعد الفريق لمواجهة البكيرية يوم الجمعة المقبل على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات دور الـ32 مـن كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويُنتظر أن يكون الظهور الأول لمهاجم الفريق المنتقل هذا الموسم من التعاون للنصر عبدالفتاح آدم في مواجهة البكيرية، بعد شفائه التام من الإصابة التي غيبته عن تمثيل الفريق طيلة الثلاثة أشهر الماضية.