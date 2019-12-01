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اخبار رياضية > بأربعة ملايين ريال.. “بغلف” ينعش خزينة النصر لدعم الفريق ‏بعناصر محلية
01/12/2019   9:44 م

بأربعة ملايين ريال.. “بغلف” ينعش خزينة النصر لدعم الفريق ‏بعناصر محلية

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أكدت مصادر أن إدارة النصر وضعت موازنة مالية خاصة لفترة ‏الانتقالات الشتوية، لتدعيم الفريق بعناصر محلية، حسب طلب ‏مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا‎.‎

وأعلن عضو شرف النصر الذهبي، عبدالعزيز بغلف، وفقًا لـ”دنيا ‏الرياضة”، عن دعم خزينة النادي بأربعة ملايين ريال، مؤكداً أن ‏هذا الدعم للكيان ولإدارة النادي لجلب ما يحتاجه الفريق خلال ‏الفترة المقبلة‎.‎

و يستأنف الفريق مساء اليوم (الأحد) تدريباته على ملعب الفئات ‏السنية بمقر النادي، بعد منح اللاعبين إجازة أمس ‏‏(السبت) بعد ختام المعسكر القصير الذي أقيم خلال الأربعة أيام ‏الماضية في جبل علي بدبي.

ويستعد الفريق لمواجهة البكيرية يوم الجمعة المقبل ‏على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات دور ‏الـ32 مـن كأس خادم الحرمين الشريفين‎.‎

ويُنتظر أن يكون الظهور الأول لمهاجم الفريق المنتقل هذا ‏الموسم من التعاون للنصر عبدالفتاح آدم في مواجهة البكيرية، ‏بعد شفائه التام من الإصابة التي غيبته عن تمثيل الفريق طيلة ‏الثلاثة أشهر الماضية‎.‎

بأربعة ملايين ريال.. “بغلف” ينعش خزينة النصر لدعم الفريق ‏بعناصر محلية

اخبار رياضية
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