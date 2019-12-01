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اخبار رياضية > “الثقيل” يشن هجوماً حاداً على “النصر” وجماهيره
01/12/2019   9:44 م

“الثقيل” يشن هجوماً حاداً على “النصر” وجماهيره

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شنّ الإعلامي الرياضي سطام الثقيل، اليوم الأحد، هجوماً حاداً على نادي النصر وجماهيره، حيث قام بنشر عدد من التغريدات الاستفزازية فيما يخص تتويج الهلال بالبطولة الآسيوية.

وكتب الثقيل في تغريدةٍ له بـ “تويتر”: “بحكم أني (باحس) في الشأن النصراوي، عزيزي النصراوي جاوب بصراحة.. وش أكثر شيء ضاغطك”، مضيفاً أنه تم استقبال الهلال في المطار استقبالاً فخماً.

وفي تغريدة لاحقة، ردّ الإعلامي الرياضي على إعلان الحساب الرسمي لنادي النصر بهزيمته أمام الهلال 5-1 في مايو 2017، حيث قال: “يا تعلمنا من اللي عطاك 5 يا تحذف التغريدة.. أشغلتنا لنا 3 سنوات”.وفق “أخبار 24”.

“الثقيل” يشن هجوماً حاداً على “النصر” وجماهيره

اخبار رياضية
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