شاهد.. توتي وبيرلو بالزي السعودي قبل مشاركتهما في حفل اعتزال ياسر القحطاني

وصل عددٌ من نجوم العالم في كرة القدم إلى الرياض للمشاركة في حفل اعتزال لاعب الهلال والمنتخب السعودي ياسر القحطاني.
وكان من بين الوصول الإيطاليان المعتزلان فرانشيشكو توتي أسطورة فريق روما، وأندريه بيرلو نجم ميلان ويوفنتوس السابق، واللاعب الهولندي روبين فان بيرسي.
وظهر توتي وبيرلو وهما يرتديان الزي السعودي، وعبّرا عن سعادتهما بالتواجد في المملكة للمشاركة في حفل اعتزال القحطاني.
ويقام حفل اعتزال اللاعب ياسر القحطاني في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، وسيتضمن الحفل إقامة مباراة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بين فريق الهلال وفريق (Y20) الذي سيقوده ياسر ويضم عدداً من نجوم العالم والوطن العربي.
وفق “أخبار 24”.